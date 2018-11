Bayreuth: Bayreuther Christkind im Rathaus vorgestellt

Das ?weihnachtliche Bayreuth? ist eine große Gemeinschaftsaktion, dementsprechend groß war auch die Schar der Akteure, die gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe all das präsentierte, was Besucher im Bayreuth der Vorweihnachtszeit erwartet. Von der Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH über die Schutzgemeinschaft Bayreuther Innenstadt und die Marktkaufleute des Christkindlesmarktes bis hin zum Rotmain-Center und dem Kaufhaus Karstadt ? sie alle ziehen an einem Strang, wenn es darum geht, dass sich Bayreuth als eine Stadt zeigt, die die Weihnachtszeit zu leben und zu genießen weiß.

Pralles Programm rund um den weihnachtlichen Einkaufsbummel

Konzerte, Theateraufführungen, Stadtführungen, Museumsprogramme und viele weitere Aktionen bieten den passenden Rahmen für einen vorweihnachtlichen Besuch in Bayreuth. Der Einzelhandel erwartet seine Besucher mit besonderen Angeboten und die Gastronomie überrascht mit weihnachtlichen Spezialitäten.

Latenight-Shopping am 8. Dezember

Am 8. Dezember findet zudem ein Latenight-Shopping statt. Bis 23 Uhr besteht dann die Möglichkeit in den Geschäften der Innenstadt, im Rotmain-Center und auf dem Christkindlesmarkt einzukaufen sowie im Winterdorf eine Pause einzulegen. Rund um das Latenight-Shopping wird ein abwechslungsreiches Begleitprogramm angeboten. Aktionskünstler, Fotoshooting mit dem Nikolaus und dem Christkind, die Band Lighthouse auf der Aktionsbühne, ein Nachtwächter-Rundgang sowie ein spektakuläres Feuerwerk in der Innenstadt sind nur einige Highlights einer langen Einkaufsnacht in der Bayreuther Innenstadt.