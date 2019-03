Bayreuth: Bayreuth und La Spezia feiern ihre Partnerschaft

Bayreuth und La Spezia feiern in diesem Jahr das 20-jährige Bestehen ihrer Städtepartnerschaft. Aus diesem Anlass wird vom 3. bis 6. April eine Delegation aus der Partnerstadt unter der Leitung von Oberbürgermeister Pierluigi Peracchini in Bayreuth erwartet. Auf die italienischen Gäste wartet ein umfangreiches Programm.

Offizieller Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten in Bayreuth wird ein Festakt am Freitag, 5. April, im Neuen Rathaus sein, zu dem unter anderem auch der italienische Generalkonsul für Bayern, Enrico De Agostini, sowie verschiedene Vereine und Initiativen eingeladen wurden, die in den vergangenen Jahren mit ihren Aktivitäten die Partnerschaft mit La Spezia bereichert haben. Im Anschluss wird sich La Spezias Oberbürgermeister Peracchini in das Goldene Buch der Stadt Bayreuth eintragen.