Bayreuth: Bayreuth stets die Treue gehalten

Mit Verena Lafferentz-Wagner ist am vergangenen Freitag die letzte Enkelin von Richard Wagner im Alter von 98 Jahren gestorben. Bayreuths Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe bekundet den Familienangehörigen ihr Beileid und ihre Anteilnahme.

Verena Lafferentz-Wagner war das vierte und jüngste Kind aus der Ehe von Siegfried und Winifred Wagner. Sie wuchs mit ihren Geschwistern in Wahnfried, dem Wohnhaus Richard Wagners, auf. ?Offene oder versteckte Differenzen innerhalb der Familien Wagner haben sie nie veranlasst, ihre Loyalität gegenüber den Mitgliedern der Familie einzustellen?, so Merk-Erbe.

In der Richard-Wagner-Stiftung habe sie von Beginn an lange Jahre engagiert mitgearbeitet und insbesondere bei der Neugestaltung des Richard-Wagner-Museums Anstöße gegeben. Dort, wo sie nicht zufrieden war, habe sie dies auch kundgetan. ?Die Richard-Wagner-Verbände haben in ihr eine zuverlässige und kompetente Gesprächspartnerin gehabt?, so Merk-Erbe. Verena Lafferentz-Wagner habe Bayreuth stets die Treue gehalten und ihre Heimatstadt regelmäßig besucht. ?Erst als dies aus gesundheitlichen Gründen in den vergangenen Jahren nicht mehr möglich war, war notgedrungen das Telefon ihre Verbindung zu Bayreuth. Das Werk ihres Großvaters und die Familie waren für sie immer das Zentrum.? Sie selbst, so Merk-Erbe weiter, habe Lafferentz-Wagner in den vergangenen Jahren bei verschiedenen Begegnungen kennengelernt. ?Hier zeigte sie Klarheit, Ernsthaftigkeit und Willensstärke.?