Bayreuth: Bayreuth-Medaille für einen burgenländischen ?Allrounder?

Zur Feierstunde im Rathaus konnte Merk-Erbe unter anderem auch den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sowie Landespräsidentin Verena Dunst begrüßen.

Hans Tauber begleitet die Kulturpartnerschaft Bayreuths mit dem österreichischen Burgenland seit vielen Jahren. Er ist ein wichtiges Verbindungsglied zur burgenländischen Landesregierung, aber auch zu vielen weiteren Organisationen im Burgenland. ?Wann immer Delegationen aus Bayreuth das Burgenland besucht haben, haben sie den Allrounder in Sachen Gastronomie und Organisation erleben dürfen?, so Oberbürgermeisterin Merk-Erbe bei der Feierstunde.

Tauber war unter anderem Mitorganisator der Präsentation der weißen burgenländischen Esel anlässlich der Bayreuther Landesgartenschau 2016 und er hat an der Organisation des ersten Burgenländisch-Bayreuther Bierfest im vergangenen Jahr in Gols mitgewirkt. Vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der von der Stadt angebotenen Seniorenreisen ins Burgenland ist er durch den obligatorischen Halt in der von ihm über Jahre betriebenen Johannes-Zeche bestens bekannt.