Bayreuth: - Bayreuth.de

25.07. ? 30.08.2018, freestyle im UG

Im Rahmen des ?KunstSommers Bayreuth? präsentiert das RW21 in der Galerie im freestyle (UG) Werke der Künstler Erich Lauterbach aus Altenplos und Wo Sarazen aus Bayreuth. Beide sind mit ihren Bildern auch in der Artothek* im RW21 vertreten und bieten nun zur Festspielzeit einen größeren Einblick in ihre Arbeiten.

Von Erich Lauterbach sind hintersinnige Karikaturen zu sehen: ?Bilderheftchen, wie die Comics damals genannt wurden, haben mich schon als Kind zum Zeichnen gebracht und das betreibe ich seitdem mehr oder weniger intensiv. In den neunziger Jahren habe ich mich dann auch der Malerei zugewandt. Dem Lichtenberg-Wort ?die unterhaltsamste Fläche auf Erden ist das menschliche Gesicht? folgend, widme ich mich vorwiegend dem Portrait und der Karikatur. Auftrags-Portraits von mir hängen mittlerweile in Frankreich, Italien und den USA. In der Nähe von Bayreuth wohnend komme ich auf diesem Gebiet natürlich an Richard Wagner nicht vorbei und so sind in den letzten Jahren zahlreiche Portraits und Karikaturen vom großen Meister entstanden.?

* Artothek? Was ist das? Die Artothek bietet Kunstbegeisterten die Möglichkeit, aus einer vielfältigen Auswahl an Gemälden Bilder für die Praxis, das Büro oder das eigene Wohnzimmer auszuleihen. Nach dem Artothek-Prinzip können Interessierte Kunstwerke für mehrere Monate für eine geringe Gebühr ausleihen, zurück in die Artothek bringen und sich gegebenenfalls wieder andere ausleihen. So wird aus den eigenen Räumlichkeiten ganz einfach eine abwechslungsreiche Galerie.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth