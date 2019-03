Messerattacke im Jobcenter Bayreuth: Mann sticht drei Mitarbeiter nieder

Messerangriff im Bayreuther Jobcenter: Ein Mann hat mit am Mittwoch (06.03.2019) im Jobcenter in Bayreuth in der Spinnereistraße drei Menschen verletzt.

Jobcenter Bayreuth: Mann mit Messer greift drei Mitarbeiter an

Kurz nach 12.15 Uhr war es zu dem Angriff in dem Jobcenter gekommen, teilte ein Polizeisprecher gegenüber inFranken.de mit. Mit einem Messer betrat der 38-Jährige das Jobcenter und griff unvermittelt die Bediensteten an. Dabei verletzte der Mann drei Mitarbeiter. Alle drei wurden ins Krankenhaus gebracht. Es bestehe laut Polizei aber keine Lebensgefahr.

Mehrere Polizeistreifen rückten an und fahndeten nach dem Messerangreifer, der nach seiner Tat aus dem Jobcenter flüchtete. Die Polizei konnte den Bayreuther aber kurze Zeit später noch in der Nähe des Tatorts festnehmen.

Was den Mann zu der Attacke trieb und ob er einen Termin beim Jobcenter hatte, ist derzeit noch völlig unklar. Beamte der Kripo Bayreuth nahmen vor Ort die Ermittlungen auf. Seelsorger kümmern sich um die weiteren Mitarbeiter des Jobcenters.

