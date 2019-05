Mann sucht Retter aus verunglücktem Flixbus: Am Sonntag (19. Mai 2019) haben sich auf der A9 bei Leipzig dramatische Szenen abgespielt. Ein voll besetzter Flixbus verunglückte auf der Autobahn, überschlug sich mehrfach und verursachte Chaos auf der A9. Dabei wurden mehrere Menschen schwer verletzt - ein Mensch starb bei dem Unfall. Alexander Engel überlebte das Unglück. Der 33-Jährige aus dem oberfränkischen Altenplos (Kreis Bayreuth) erlitt durch den Unfall Verletzungen. Flixbus-Unfall auf A9: Eine Tote und über 70 Verletzte Zum Video "Flixbus-Unfall auf A9: Eine Tote und über 70 Verletzte"

Flixbus-Unglück auf A9: Sitznachbar reagiert geistesgegenwärtig

Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk erzählt der Oberfranke, dass er auf der Suche nach seinem Sitznachbarn aus dem verunglückten Reisebus ist. Der unbekannte Mann löste den Sitzgurt des 33-Jährigen. Engel selbst war dazu nicht mehr in der Lage - mit gebrochenem Arm hätte er das nicht geschafft. Doch der Mann neben ihm reagierte geistesgegenwärtig: So konnte Engel den Flixbus relativ schnell verlassen. "Er ist ein Held für mich und zu einem der wichtigsten Menschen in meinem Leben geworden. Ich will ihm danken" sagte er gegenüber dem BR. Ohne die Hilfe des Mannes hätte er noch länger in Angst im Bus verharren müssen - in der Hoffnung, dass kein Auto in den Bus hinein rast.

Franke will Danke sagen - Familienvater startet Aufruf

Gegenüber dem Bayreuther Tagblatt beschrieb er, wo genau er im Flixbus saß: Demnach war sein Platz im oberen Teil des Busses, in der fünften Reihe auf dem zweiten Platz von links. Im Interview verdeutlicht er, wie froh er ist, dass er sich angeschnallt hatte. Nur wenige Meter vom 33-Jährigen entfernt, bohrte sich eine Leitplanke in den Bus.

"Mein Nachbar, der war geistesgegenwärtig, war zwar völlig blutverschmiert, aber hat sich irgendwie aufgerafft und mich schnell abgeschnallt." Bayreuther Tagblatt

Via Facebook hat der 33-Jährige einen Aufruf gestartet: "Aufruf - Bitte teilen - Suche Fahrgast mit Sitzplatz 5A - verunglückter Bus - 19.5.2019 - Strecke Berlin - Bayreuth - München - #immeranschnallen"

Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk beschrieb Engel den Unbekannten wie folgt:

circa 180 cm groß

sportliche Figur

zwischen 30 und 40 Jahre alt

Flixbus sowie die Polizei dürfen den Medienberichten nach keinerlei Angaben zum Gesuchten machen. Grund dafür, ist der Datenschutz.

