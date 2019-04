Bayreuth vor 1 Stunde

Versuchte Tötung

Drei gefährliche Messerattacken in Franken in nur zwei Tagen: Mann (23) in Bayreuth niedergestochen

In der Bayreuther Innenstadt ist am Morgen des Ostermontags ein 23-Jähriger niedergestochen worden. Es ist bereits die dritte schwere Messerattacke innerhalb von nur zwei Tagen in Franken.