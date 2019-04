Brand in Bayreuth: Reihenmittelhaus steht in Flammen - Um 18.14 Uhr meldet die Polizei Oberfranken mit einem Pressealarm, dass im Erikaweg in Bayreuth ein Reihenmittelhaus brennt.

Das Haus steht der Meldung zu Folge im Vollbrand. Die Feuerwehr und Polizei sind mit Einsatzkräften vor Ort. Vorerst kann die Polizei Entwarnung geben: Offenbar ist niemand verletzt.

Bei diesem Details handelt es sich um eine Erstmeldung der Polizei Oberfranken. inFranken.de vervollständigt diesen Artikel, wenn neue Informationen vorliegen.