Bayreuth: Baumverpflanzungen auf dem Gelände der Graserschule

Einer der Bäume wird künftig an der Graserschule auf der Seite zur Zentralen Omnibus-Haltestelle stehen, der andere wird im städtischen Südfriedhof im Bereich des neuen Bestattungsgartens weiterwachsen. Die Erhaltung der Bäume steht für die Fachleute des Stadtgartenamtes an erster Stelle, denn für einen Baum, der ein Alter von 100 Jahren und mehr erreichen kann, sollte das Leben nicht schon nach 15 Jahren zu Ende sein. Für die Umpflanzaktion kommt es daher am Donnerstag, 7. Februar, ab etwa 9 Uhr, zu Behinderungen im Bereich der ZOH.