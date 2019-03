Bayreuth: Bauausschuss besucht Baustelle Friedrichs-Forum

Am Samstag, 27. April, haben auch Bayreuths Bürgerinnen und erneut die Gelegenheit, sich bei öffentlichen Baustellenführungen über den Stand der Sanierung zu informieren. Die Führungen in kleineren Gruppen beginnen um 11 Uhr und werden im 30-minütigen Rhythmus fortgesetzt. Die letzte Führung findet um 14 Uhr statt. Zentraler Treffpunkt für den Rundgang, der alle wesentlichen Bereiche umfassen wird, ist die Bautafel am Baustellenzaun auf dem Jean-Paul-Platz.

Anmeldelisten für die Baustellenführungen liegen ab Montag, 8. April, bis einschließlich Mittwoch, 24. April, beim Bürgerdienst im Neuen Rathaus, Luitpoldplatz 13, aus. Festes Schuhwerk wird empfohlen. Bauhelme stehen vor Ort zur Verfügung.