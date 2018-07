Bayreuth: Bamberger Symphoniker gastieren im Markgräflichen Opernhaus

Auf dem Programm stehen die Serenade von Edward Elgar, die Serenade für Tenor (Thomas Walker), Horn (Christoph Eß) und Streicher von Benjamin Britten und die Schottische Symphonie von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Unter der Leitung von Paul McCreesh wird das Ensemble das Bayreuther Publikum im barocken Rahmen des Markgräflichen Opernhauses begeistern.

Der Vorverkauf für das Konzert beginnt am Samstag, 14. Juli. Karten sind im Internet unter www.ticketmaster.de und an der Theaterkasse in Bayreuth, Opernstraße 22 (geöffnet: Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr; Telefon 0921 6 90 01; Fax: 0921 885 777) erhältlich.