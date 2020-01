Die Polizei erwischte am Sonntag (19. Januar 2020) einen Rekord-Raser in der Hindenburgstraße in Bayreuth. Bei der Radarkontrolle wurden zwischen 10.30 Uhr und 15.30 Uhr mehr als 1000 Autofahrer gemessen, teilt die Polizei mit, 36 von ihnen waren zu schnell unterwegs.

50 km/h erlaubt: Polizei misst Autofahrer mit 105 km/h

Den traurigen Rekord holte sich ein Autofahrer. Bei erlaubten 50 km/h raste er mit 105 km/h an der Messstelle vorbei. Ihn erwartet nun ein Monat Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg sowie ein verdoppeltes Bußgeld in Höhe von 560 Euro.

Wie hoch sind die Bußgelder im deutschen Straßenverkehr? Hier geht es zu unserem Bußgeldrechner.