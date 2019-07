Bayreuth: Auszeichnung beim Mittelstands-Summit Top 100 für medi GmbH & Co. KG

Erst kürzlich erhielt medi den German Brand Award, der die innovativen Marken sowie die erfolgreiche und moderne Markenführung der Firma auszeichnet. Dahinter steht eine Unternehmensphilosophie, die nun beim Mittelstands-Summit Top 100 ausgezeichnet wurde. Bei der 26. Ausgabe des Innovationswettbewerbs am 28. Juni erhielt das mittelständische Familienunternehmen in der Frankfurter Jahrhunderthalle das begehrte Top-100-Seigel. In einem unabhängigen Auswahlverfahren, anhand einer wissenschaftlichen Systematik, konnte medi besonders in der Kategorie ?Innovative Prozesse / Organisation? überzeugen.

Der Bayreuther Mittelständler wird seit seiner Gründung 1951 von der Familie Weihermüller geführt. Als einer der weltweit führenden Hersteller medizinischer Hilfsmittel liegt der Fokus bei allem unternehmerischen Handeln und Denken darauf Lebensqualität zu geben. Heute liefert medi mit einem weltweiten Netzwerk aus Distributoren und eigenen Niederlassungen in über 90 Länder der Welt. Weltweit rund 2.700 Mitarbeiter leisten einen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen, rund 1650 davon in Deutschland, vornehmlich am Hauptfirmensitz Bayreuth.

Von Anbeginn war Innovation das Kernelement der Unternehmensstrategie. 1965 wurde der medi Strumpf als erster, nahtloser, hochelastischer Kompressionsstrumpf mit unumsponnenem Schussfaden hergestellt. Seither entwickelt medi immer wieder neue innovative Produkte, Konzepte und Services nach dem Lead User-Ansatz. Die Leistungspalette von medi Medical umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptive Kompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen, Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung und orthopädische Einlagen. Darüber hinaus fließt die langjährige Erfahrung im Bereich der Kompressionstechnologie auch in die Entwicklung von Sport- und Fashion-Produkten mit ein.