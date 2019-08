Bayreuth: AUSSTELLUNGSPROJEKT ?VISUALIZATION HUMBOLDT?

AUSSTELLUNGSPROJEKT ?VISUALIZATION HUMBOLDT? ? Wie blicken heute Künstler*innen auf die Persönlichkeit, Leben und Werk von Alexander von Humboldt?

03.09. ? 28.09.2019, Galerie im 1. OG

Ausstellungseröffnung: Di. 10.09.2019, 17 Uhr, Galerie im 1. OG

In Kooperation mit:

Er war ein Wissenschaftler, ein Freidenker, der ?zweite? Amerikaner, gilt als ein Abenteurer, und er setzte sich für die Menschen ein. Nicht ohne Grund zählt er weltweit immer noch zu den bekanntesten Deutschen. Was ist das Besondere an Alexander von Humboldt, der als eines der letzten Universalgenies gilt und in Lateinamerika bis heute hoch verehrt wird?

Visualization Humboldt ist ein Ausstellungsprojekt mit vier Künstler*innen aus Deutschland, alle Mitglieder*innen des BBK Düsseldorf, und vier Künstler*innen aus Nicaragua aus dem Umfeld der Casa de los Tres Mundos Nicaragua. Das Projekt schafft damit eine Brücke zwischen Deutschland und Lateinamerika. Wo und wie ist heute das Leben und Wirken von Humboldt spürbar? Die künstlerisch vielfältige Ausstellung zeigt die Überlegungen von acht Künstlerinnen und Künstlern aus ungewöhnlichen Perspektiven. Die Ausstellung war von Anfang an als Wanderausstellung konzipiert. Die Kunstwerke wurden nicht nur nach Originalität, Idee und künstlerischer Aussage einjuriert, sondern auch in Bezug auf ihre Transportfähigkeit, damit sie wie Humboldt um die Welt reisen können. Begonnen hat die Wander­ausstellung in Hilden in der Städtischen Galerie im Oktober 2016. Dann ging es weiter im Mai 2017 in die Kulturkirche Friedenskirche Krefeld. Von dort ging es weiter nach Managua, die Ausstellung war dort im August 2017 in dem CCEN Centro Cultural de España en Nicaragua zu sehen, auf Einladung der Deutschen Botschaft. Der vierte Ausstellungsort war im Januar 2018 die Casa de los Tres Mundos in Granada Nicaragua. Im September 2019 findet die Ausstellung ein spannendes Finale in Bayreuth anlässlich des 250. Jubiläums von Alexander von Humboldt.

Die Kuratorin der Ausstellung sowie einige Künstler*innen werden bei der Ausstellungseröffnung anwesend sein.

Werkabbildungen: Oscar Acuña, Alicia Zamora

Oscar Acuña, Alicia Zamora Text: Karin Dörre, Kuratorin, Organisatorin und Ideengeberin der Ausstellung

Das Humboldtjubiläumsjahr wird als Projekt der Regionalentwicklung von Stadt und Landkreis Bayreuth gefördert durch:

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth