Bayreuth: AUSSTELLUNG RW21 ? Richtig wertvoll

07.03.2019 ? 28.03.2019, Galerie 1. OG

Eröffnung: Do. 07.03.2019, 17 Uhr

RW21? RICHTIG WERTVOLL

21+ gute Ideen für ein nachhaltiges Leben

Sich schnell einen Kaffee ? to go? holen, den Einkauf in die Plastiktüte packen oder mit dem Auto durch die Stadt fahren, alles alltägliche Dinge, die man ohne großes Nachdenken macht. Doch umwelttechnisch gesehen haben sie gravierende Folgen. Stellen Sie sich doch einmal die Frage: ?Was kann ich als einzelne Person dagegen tun??.

Mit unserer Ausstellung ?RW21 ? Richtig Wertvoll? präsentieren die Mitarbeiter*innen der Bibliothek über 21 persönliche Ideen, welche die Umwelt und teilweise sogar Ihren Geldbeutel schonen. Kommen Sie vorbei, lassen Sie sich inspirieren für ein nachhaltiges Leben und erzählen Sie uns Ihre eigenen Alltagstipps rund um die (Plastik-)Müllvermeidung.

Es handelt sich um ein eigenständiges Projekt unserer Freiwilligen Lara Sommermann, die aktuell in der Stadtbibliothek im RW21 ein soziales Jahr im Bereich Kultur leistet ? in Zusammenarbeit mit Nadine Then, die im Rahmen des Bundesfreiwilligen-Dienstes unser Team verstärkt.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth