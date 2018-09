Bayreuth: Ausbildungs- und Studienmesse am 29. September

Es ist deine Zukunft!

Was mache ich nach der Schule? Welcher Beruf passt zu mir? Wo kann ich meine Fähigkeiten und Interessen am Besten einbringen? Auf

der Ausbildungs- und Studienmesse hast Du die Gelegenheit Dich umfassend über die Ausbildungs- und Studienangebote zu informieren.

Rund 150 Unternehmen, Institutionen und Behörden aus sämtlichen Branchen präsentieren sich als potenzielle Arbeitgeber und zeigen, welche Möglichkeiten die verschiedenen Berufsbilder bieten und welche Anforderungen hierfür bestehen.

Für all diejenigen, die ein Studium in Betracht ziehen, bietet die Messe am Samstag, 29. September von 9 ? 15 Uhr in der Oberfrankenhalle Bayreuth auch die Chance, sich über verschiedene Studienangebote von Universitäten und Hochschulen oder auch die Möglichkeiten eines Dualen Studiums zu informieren.

Der Eintritt ist frei. Infos unter www.esistdeinezukunft.de