Bayreuth: ARTOTHEKAUSSTELLUNG

03.07. ? 27.07.2019, freestyle im UG

Druckkunst von Susanne Seilkopf

Das RW21 stellt in dieser Ausstellungsreihe Künstler*innen der Artothek näher vor und gibt einen größeren Einblick in ihr Werk.

Diesmal zeigt die Bayreuther Künstlerin Susanne Seilkopf Druckkunst und wird in einem Workshop (anlässlich des Bauhausjubiläums) Interessierten die Möglichkeit geben, spielerisch einen ersten Einstieg in die Kunst des Druckens zu erlangen.

* Artothek? Was ist das? Die Artothek bietet Kunstbegeisterten die Möglichkeit, aus einer vielfältigen Auswahl an Gemälden Bilder für die Praxis, das Büro oder das eigene Wohnzimmer auszuleihen. Nach dem Artothek-Prinzip können Interessierte Kunstwerke für mehrere Monate für eine geringe Gebühr ausleihen, zurück in die Artothek bringen und sich gegebenenfalls wieder andere ausleihen. So wird aus den eigenen Räumlichkeiten ganz einfach eine abwechslungsreiche Galerie.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth