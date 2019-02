Bayreuth: Andacht im Wohnzimmer - Wie ein Pfarrer die Kirche zu den Menschen bringt

Glockengeläut ertönt und Ruhe kehrt ein. Der Gottesdienst beginnt. Nur: Das Gebimmel erklingt nicht aus einem Turm, sondern aus Lautsprechern. Und die Andacht findet nicht in einer Kirche statt, sondern im Wohnzimmer der Beyers, in dem am Tag der Liebe viel Gewimmel herrscht. Rund 20 Erwachsene und viele Kinder sind dort versammelt zu Hannes Schotts Wohnzimmergottesdienst am Valentinstag. Es wird gesungen und gebetet, der evangelische Pfarrer im Talar spricht am Esstisch über das Verliebtsein und die Ehe, die Paare bekommen eine Segnung.

Um den Menschen das Wort Gottes nahezubringen, will Schott neue Wege gehen - und die führen ihn in die Wohnzimmer der Menschen. Motto: Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, dann kommt der Prophet eben zum Berg. Das allein sei noch nichts Neues, sagt Schott. "Jeder Pfarrer würde zu den Leuten kommen und dort eine Andacht halten." Schott, der auch als Kabarettist auftritt, will die Besuche aber modern aufziehen. Zum Beispiel, indem er seine Gottesdienste verlost. Oder indem er den Gottesdienst in Dialekt hält, oder seine Schuhe vor der Tür lässt und dabei nur Socken trägt. "Wenn mich eine Schwimmgruppe einlädt, würde ich ihn auch in Badehose halten."

Wie ein Wohnzimmerkonzert - nur mit Gebet

Auf die Idee hätten ihn Musikerfreunde gebracht, die bei Leuten zu Hause Konzerte geben. Daraufhin verloste er erstmals in der Adventszeit fünf Wohnzimmergottesdienste. Die Resonanz sei sehr positiv gewesen. "Die Familien haben sich richtig Mühe gegeben", erzählt Schott. Bis zu 40 Freunde, Nachbarn und Familienmitglieder seien in einem Wohnzimmer versammelt gewesen. Deshalb überlegte er sich bald die nächste Aktion und verloste zwei weitere Gottesdienste am Valentinstag. Für Paare, die schon lange zusammen sind oder ganz frisch liiert, verheiratet oder unverheiratet.

Franziska Beyer und ihr Mann David sind verheiratet und haben zwei kleine Kinder - da finden sich nur noch selten Zeit und Nerven, in die Kirche zu gehen, wie die 31-Jährige erzählt. Und es gibt noch einen Grund, wieso sie sich für Schotts Wohnzimmergottesdienst am Valentinstag beworben hat: "Wir wollen uns daran erinnern, dass wir auch Mann und Frau sind - nicht nur Mutter und Vater." Ihr Urteil nach der Andacht: "Danke, es war ewig schee!"

Neue Wege ausprobieren

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern begrüßt Schotts Initiative. "Wir müssen den Mut haben, neue Formen des Gottesdienstes auszuprobieren", sagt ihr Sprecher Johannes Minkus. In einer Zeit, da weniger Menschen sonntags in die Kirchen kämen, stelle sich die Frage: "Was kann man tun, um den Glauben noch besser zu verkündigen?"

In Bayern gab es nach seinen Angaben 2017 durchschnittlich knapp 93 000 protestantische Gottesdienstbesucher an einem Sonntag. 2010 waren es noch gut 109 000. Bei der Evangelischen Kirche in Deutschland liegen die aktuellsten Zahlen für das Jahr 2016 vor. Da besuchten deutschlandweit rund 771 000 jeden Sonntag einen Gottesdienst - 2010 waren es noch 900 000. Ein Grund für die Entwicklung: "Die Konkurrenz an Wochenenden ist groß. Ich könnte auch joggen oder mit der Familie frühstücken", erklärt Minkus.

Auch die katholische Kirche hat damit zu kämpfen. Das Erzbistum München und Freising zählte 2017 im Schnitt 167 000 Besucher eines Gottesdienstes an einem Sonntag. 2010 waren es noch 218 000. Nach Angaben der Deutschen Bischofskonferenz besuchten 2017 in ganz Deutschland durchschnittlich knapp 2,3 Millionen Menschen einen katholischen Gottesdienst an einem Sonntag. 2010 waren es noch gut 3,1 Millionen Menschen. Gezählt wird repräsentativ an zwei Sonntagen, die keine kirchlichen Feiertage sind.

"Das ist aber kein Symptom der aktuellen Zeit", beurteilt Bettina Göbner vom Erzbistum den Trend. In den 1920er und 1930er Jahren seien Frühmessen eingeführt worden, weil die Menschen nachmittags Ausflüge machten und den Kirchen fernblieben. "Zu jeder Zeit muss man Neues ausprobieren", betont Göbner. Als Beispiel nennt sie einen Seelsorger in Mühldorf am Inn in Oberbayern, der Menschen im Supermarkt zum Gespräch einlädt.

Schott will als Nächstes eine Andacht in einem Reisebus halten. Geplant sei eine einstündige Fahrt durch Bayreuth mit einem Bus, in dem bis zu 45 Menschen Platz hätten, sagt er. Ein genauer Termin steht noch nicht fest - es wird wohl Frühjahr.