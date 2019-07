Bayreuth: Am Montag öffnet ?Mini-Bayreuth? seine Pforten

Kinder, die bereits die erste Klasse besucht haben, können hier täglich von 10 bis 16 Uhr einen ereignisreichen Ferientag erleben. Die Kassen öffnen eine halbe Stunde vor Beginn, einen Kartenvorverkauf gibt es nicht. Der Ganztagespass kostet drei Euro, den Nachmittagspass gibt es für 1,50 Euro.

Platz für bis zu 500 Kinder

Täglich können in ?Mini-Bayreuth? bis zu 500 Kinder, 400 vormittags und 100 nachmittags, ein Gemeinwesen der kleinen Art erleben; mit eigener Strom- und Wasserversorgung und auch einer eigenen Küche. Am Montag, 5. August, gibt es bereits ab 9.30 Uhr ein kurzes Eröffnungsprogramm, zu dem Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe erwartet wird. Wie in einer richtigen Stadt können die Kinder in ?Mini Bayreuth? durch verschiedene Tätigkeiten in einem der Zelte ? zum Beispiel in der Lederwerkstatt oder beim Flugmodellbau ? ihre ?Knobbern?, das Spielgeld von ?Mini-Bayreuth?, verdienen. Damit der Spaß nicht zu kurz kommt, kann das verdiente Geld anschließend natürlich auch wieder beispielsweise in der Hüpfburg oder im Fanshop ausgegeben werden.

Die jungen Gäste von ?Mini Bayreuth? können über die gesamte Woche hinweg basteln, Polizist werden, als rasender Reporter ihren eigenen Artikel in der Zeitung, dem ?Käsblättla?,veröffentlichen und sogar für ein Kinderparlament kandidieren.