Altstadtbad in Bayreuth muss schließen: Laut der Stadt Bayreuth bleibt das Altstadtbad in der Fantaisiestraße die nächsten Tage geschlossen. Grund für die Schließung ist ein erneuter Rohrbruch. Man rechne allerdings damit, dass das Bad am Mittwoch schon wieder öffnen könne, sicher sei dies aber nicht, teilt die Stadt auf Anfrage mit.

Auch das Bayreuther Stadtbad musste im Juni schließen - das Schwimmbad öffnet erst wieder im September