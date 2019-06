Der Kinotechnik-Anbieter CJ 4DPLEX möchte seine 4DX-Technologie nach Deutschland bringen. Deswegen hat der Anbieter vor einigen Monaten die Unterzeichnung eines Abkommens mit Cineplex Deutschland verkündet. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Bereits im Juli startet die Technologie in Bayreuth.

Bayreuth als Pilotstadt - CEO zeigt sich begeistert

Bayreuth wird Pilotstadt. Kim Ludolf Koch, CEO von Cineplex, erklärt: "Wir sind stolz darauf, dass unser Aktionär Michael Thomas als erster deutscher Kinobetreiber den unternehmerischen Mut und Weitblick beweist, 4DX-Technologie in seinem Flagship-Kino in Bayreuth zu installieren. Wir sind fest davon überzeugt, dass diese besondere Art des Kinoerlebnisses das Publikum in Begeisterung versetzen wird."

4DX-Technologie: Das macht den Kinobesuch zum besonderen Erlebnis

Auf der Website schreibt das Unternehmen:" Ab sofort werden Filme nicht mehr nur über das Bild definiert. 4DX bringt dich mitten ins Geschehen und gibt dir das Gefühl ein Teil der Kinowelt zu sein. Bei uns gibt es die größte Anzahl an multisensorischen Effekten der Kino Branche." Zu diesen Effekten zählen Bewegung, Wasser, Regen, Neben, Blitz und Donner, Seifenblasen, Gerüche, Vibration, Luftstöße, Schnee, Warmluft und Wind. Auf dem Youtube-Kanal des Unternehmens finden sich kurze Reviews der einzelnen Effekte.

Ab Juli 2019: 4DX im Bayreuther Cineplex

Ab Juli 2019 startet die neue Technologie dann in Bayreuth. Das Cineplex hat bereits einen Trailer auf Youtube veröffentlicht.

Kino veröffentlicht Sicherheitshinweise - manche Personen dürfen nicht rein

Zusätzlich weist das Kino darauf hin, dass die Vorstellungen nicht für jeden geeignet sind. So darf man erst mit acht Jahren oder einer Größe von 1,20 Metern die 4DX-Technologie erleben. Außerdem wird folgenden Personen vom Kinobesuch abgeraten: Schwangeren, körperlich eingeschränkten Senioren, Personen mit Herz-, Rücken- oder Nackenproblemen oder Reisekrankheit sowie Personen, die unter einer akuten Erkrankung leider oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen. Weitere Sicherheitshinweise finden sich in einem Youtube-Video, veröffentlicht vom Cineplex Bayreuth.

Mehr Informationen finden Sie auf der Website des Cineplex Bayreuth.