Bayreuth: Alkoholverbot und Kontrollen in der Wilhelminenaue

Mit Blick auf den bevorstehenden Maifeiertag weist die Stadt Bayreuth darauf hin, dass das Gelände der Wilhelminenaue an diesem Tag von der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt in regelmäßigen Abständen kontrolliert wird. In den Abendstunden bis in die Nacht wird zusätzlich ein privater Sicherheitsdienst im Auftrag der Stadt auf dem Gelände nach dem Rechten sehen. Die Stadt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Alkoholverbot in städtischen Grünanlagen auch für die Wilhelminenaue gilt. Verstöße werden in allen festgestellten Einzelfällen konsequent als Ordnungswidrigkeit verfolgt.