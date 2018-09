Bayreuth: ALFA-Mobil macht Halt im RW21

?Viele Menschen sprechen uns spontan an und informieren sich über Kursangebote vor Ort?, sagt Projektleiter Tim Henning. Deshalb arbeitet das bundesweit tätige Projekt mit lokalen Ansprechpartnern zusammen. ?Die besten Botschafter für Kurse sind natürlich Kursteilnehmer selbst?, sagt Projektmitarbeiterin Elke Sommerfeld. Deshalb werden viele der Aktionen von ehemaligen Betroffenen begleitet. Viele erzählen, dass sie lange gebraucht haben, bis sie sich zum Lernen in einem Kurs entschlossen haben. Im Kurs werden sie nicht nur sicherer im Lesen und Schreiben, sondern steigern auch ihr Selbstvertrauen. In Bayreuth besteht die Möglichkeit, mit einer Betroffenen aus Berlin zu sprechen und sie nach ihrem Weg zur Schriftsprache zu befragen.

Der Besuch des ALFA-Mobils findet im Rahmen der Interkulturellen Wochen statt.