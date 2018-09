Bayreuth: ALFA-Mobil-Aktionstag

Fr. 28.09.2018, Marktplatz im EG, 11 ? 15 Uhr

ALFA-MOBIl-AKTIONSTAG / TAG DES FLÜCHTLINGS? 28.9.2018

Im Rahmen der INTERKULTURELLEN WOCHEN

Rahmenprogramm der VHS: Cartoon-Ausstellung 24.9. ? 29.10.// VHS, 3. OG. Flur: Cartoon-Ausstellung Easy learning des Künstlers Jan Hendrik Holst

Zeitung lesen, Notizen schreiben, im Büro E-Mails verschicken ? für viele Erwachsene sind diese Alltagshandlungen kaum zu überwindende Hürden. Um auf Hilfsangebote aufmerksam zu machen, kommt das ALFA-Mobil des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung e.V. (BVAG) am 28. September 2018 nach Bayreuth.

Am ALFA-Mobil informieren die Mitarbeiter des BVAG im Rahmen der Kampagne ?Nur Mut. Der nächste Schritt lohnt sich.? bundesweit zum Thema Analphabetismus in Deutschland. Begleitend zeigt die vhs im 3.OG des RW21 die Cartoon-Ausstellung Easy learning des Künstlers Jan Hendrik Holst.

Alpha-Mobil

?Viele Menschen sprechen uns spontan an und informieren sich über Kursangebote vor Ort?, sagt Projektleiter Tim Henning. Deshalb arbeitet das bundesweit tätige Projekt mit lokalen Ansprechpartnern zusammen. In Bayreuth besucht das Alfa-Mobil die Volkshochschule. ?Die besten Botschafter für Kurse sind natürlich Kursteilnehmer selbst?, sagt Projektmitarbeiterin Elke Sommerfeld. Deshalb werden viele der Aktionen von (ehemaligen) Betroffenen begleitet. Viele erzählen, dass sie lange gebraucht haben, bis sie sich zum Lernen in einem Kurs entschlossen haben. Im Kurs werden sie nicht nur sicherer im Lesen und Schreiben, sondern steigern auch ihr Selbstvertrauen. In Bayreuth haben alle Interessierten die Möglichkeit, mit der Berlinerin Ute H. zu sprechen und sie nach Ihrem Weg zur Schriftsprache zu befragen.

Am Alfa-Mobil informieren die Mitarbeiter des BVAG im Rahmen der Kampagne ?Nur Mut. Der nächste Schritt lohnt sich.? bundesweit zum Thema Analphabetismus in Deutschland. Mit den Alfa-Mobil-Aktionen sollen Betroffene sowohl direkt als auch indirekt über eine breite Öffentlichkeit angesprochen werden. Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Träger des Projektes ist der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V.

Der Verein bedient das aus TV-Werbespots bekannte Alfa-Telefon und pflegt eine bundesweite Kursdatenbank. Darüber hinaus fördert er in zahlreichen weiteren Projekten das Lesen und Schreiben. Die Vereinsarbeit wird durch Mitgliedsbeiträge, Spenden sowie Verkaufserlöse finanziert. Ernst Klett Sprachen sowie zahlreiche weitere Kooperationspartner unterstützen den Verband.

Aufsuchende Beratung: Am Alfa-Mobil-Stand informieren Mitarbeiter interessierte Bürger und Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten.

Bilder finden Sie zum kostenlosen Download hier: http://alfa-mobil.de/downloads/

