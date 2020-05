Corona-Demo in Bayreuth: Am Samstag (23.05.20) wird es eine Kundgebung der AfD auf dem Stadtparkett Bayreuth in der Maxstraße geben. Das berichtet die AfD Bayreuth.

Ab 11 Uhr wird der Bundestagsabgeordnete Tobias Matthias Peterka zusammen mit der Stadträtin Tina Seyffert-Reinhold und dem Kreisverband der AfD Bayreuth eine Kundgebung zu dem Thema "Gegen die Corona-Hysterie - Schützt unser Grundgesetz!" durchführen.

Vor AfD-Kundgebung in Bayreuth: Abgeordneter spricht von "massiven Grundrechtseingriffen"

Ganz im Lichte des "Tags des Grundgesetzes" soll es dabei um die laut Peterka "massiven Grundrechtseingriffe" durch die Regierung im Rahmen der Corona-Krise gehen. "Wer die bürgerlichen Freiheitsrechte auf derart unsichere Tatsachengrundlage völlig aushöhlt und die Wirtschaft gegen die Wand fährt, hat politisch völlig versagt. Ein Kurswechsel ist dringend nötig", erklärt Peterka.