Bayreuth: Änderung der Müllabfuhr wegen der Osterfeiertage

Durch die Osterfeiertage kommt es zu Änderungen bei der Müllabfuhr, auf die der Stadtbauhof hinweist: Am Karfreitag, 19. April, fällt die Restmüllabfuhr aus. Die Entleerung der Restmülltonnen von Montag, 15. April, wird auf Samstag, 13. April, vorgezogen. Die Touren von Dienstag, 16. April, bis Freitag, 19. April, finden jeweils einen Tag früher als sonst üblich statt. Auch die blauen Papiertonnen werden jeweils einen Werktag früher geleert. Am Ostermontag, 22. April, wiederum fällt die Biomüllabfuhr aus. Die Entleerung der Biotonnen von Montag/Dienstag, 22./23. April, findet jeweils einen Tag später statt. Die Touren von Mittwoch, 24. April, bis Freitag, 26. April, bleiben unverändert. Die gelben Wertstoffsäcke im Abholbezirk 1 werden am Dienstag, 23. April, abgeholt.

Die Abfuhrtermine für Biomüll, Restmüll, gelbe Säcke und blaue Tonnen können auch unter www.abfallberatung.bayreuth.de abgerufen werden.