Schwere Verletzungen erlitt eine 69-jährige Frau, als am Dienstagvormittag in ihrem Appartement in der Bayreuther Friedrich-von-Schiller-Straße ein Brand ausbrach.

Eine Passantin alarmierte gegen 8.30 Uhr die Rettungskräfte, die bei ihrem Eintreffen eine Rauchentwicklung aus einem Fenster im ersten Obergeschoss des Gebäudes wahrnahmen und daraufhin die anwesenden Bewohner des Mehrparteienhauses evakuierten.

69-Jährige lebensgefährlich verletzt

Als die Feuerwehrleute das Appartement betraten, stand der Innenraum bereits in Flammen. Nachdem sie das Feuer gelöscht hatten, entdeckten die Einsatzkräfte die 69-jährige Wohnungsinhaberin, die sich vor den Flammen in ihr Badezimmer gerettet hatte. Ein Rettungsdienst brachte sie mit einer lebensgefährlichen Rauchgasvergiftung in ein Klinikum. Weitere Personen verletzten sich glücklicherweise nicht.

Die übrigen Anwohner konnten mittlerweile in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Friedrich-von-Schiller-Straße war während der Löscharbeiten komplett gesperrt.

Die Brandursache ist derzeit, ebenso wie der genaue Sachschaden, noch unbekannt. Die weiteren Ermittlungen hierzu übernahmen die Brandfahnder die Kriminalpolizei Bayreuth.

