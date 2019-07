Bayreuth: 56-Jähriger raubt Wodka und verletzt Zeugen mit spitzem Gegenstand

Wegen räuberischen Diebstahls und Diebstahls mit Waffen muss sich ein 56 Jahre alter Mann verantworten, der am Samstagnachmittag in einem Verbrauchermarkt in Bayreuth Wodka gestohlen hat. Als er von einem Zeugen auf seiner Flucht gestoppt werden sollte, verletzte er diesen mit einem spitzen Gegenstand. Wie die Polizei berichtet, erging nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Bayreuth am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen.

Der 56-Jährige betrat, kurz vor 13.45 Uhr, den Supermarkt in der Bamberger Straße. Eine Angestellte konnte beobachten, wie der Tatverdächtige eine Flasche Wodka in seiner Hose versteckte. Während die Frau die Geschäftsleitung informierte, passierte der Täter ohne zu bezahlen den Kassenbereich. Als er bemerkte, dass der Diebstahl aufgeflogen war, flüchtete er in Richtung Altstadtschule.

56-Jähriger verletzt Zeugen mit spitzem Gegenstand

Ein auf die Situation aufmerksam gewordener Zeuge versuchte noch, den Täter zu stellen, worauf dieser einen spitzen Gegenstand zog und den Bayreuther damit leicht am Arm verletzte bevor er seine Flucht fortsetzte.

Im Rahmen der Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen konnten Beamte den Gesuchten aufspüren und vorläufig festnehmen. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat der Bayreuther Kripo. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth erging am Sonntag Haftbefehl gegen den Beschuldigten, der gegen strenge Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

In der Woche zuvor wurde ein Schüler auf einem Spielplatz in Bayreuth niedergeschlagen und ausgeraubt. In der Folge zog sich der Jugendliche Verletzungen zu.