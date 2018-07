Bayreuth: 15-Jährige von Gruppe belästigt und begrapscht - Zeugen gesucht

Sexuelle Belästigung: Zeugen gesucht



Eine 15-Jährige wurde am Sonntag, 1. Juli am Bayreuther Hauptbahnhof Opfer einer sexuellen Belästigung.Wie die Polizei mitteilt, griff ihr gegen 22:15 Uhr eine etwa 17 bis 18 Jahre alte männliche Person von hinten an die Brüste. Der Täter war mit vier weiteren Jugendlichen im Alter von 12 und 18 Jahren im Bereich des Bahnhofsvorplatz unterwegs.Vor dem Übergriff kam es bereits zu kleineren verbalen Auseinandersetzungen. Der Grabscher trug eine schwarze Hose, ein graues T-Shirt und Sportschuhe. Er sprach einen ausländischen Akzent und entfernte sich Richtung Carl-Schüller-Straße.Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen dem Verdacht der Beleidigung mit sexuellem Hintergrund aufgenommen. Zeugen und auch Geschädigte werden gebeten ihre Hinweise an das Bundespolizeirevier Bayreuth unter der Telefonnummer: 0921 871106 -0 zu richten.