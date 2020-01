Der Fleischautomat der Metzgerei Leipold in Bad Berneck wurde in der Nacht auf Samstag (11. Januar 2020) mit einem Böller verwüstet, das bestätigt die Polizei inFranken.de. Der Inhaber der Metzgerei kann die genaue Uhrzeit nennen: 1.28 Uhr. Seine Kamera hatte die Tat mitgefilmt, und so kennt Inhaber Rainer Maisel sogar das Auto des Unbekannten.

Böller explodiert im Fleischautomaten und richtet großen Schaden an

In der Nacht auf Samstag hatte der (noch) Unbekannte einen Feuerwerkskörper in den Ausgabeschacht geworfen. In dem Automaten, den der Inhaber liebevoll "Fleischi" nennt, werden allerlei Metzgerei-Produkte angeboten. Der Böller explodierte innerhalb des Automaten und richtete einen großen Schaden an. Die Polizei schätzt ihn auf rund 3000 Euro.