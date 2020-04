Polizei zieht positive Bilanz zu den Ausgangssperren wegen Covid-19 am Osterwochenende

Rund 9000 Kontrollen durchgeführt - 800 Verstöße festgestellt

"Corona-Party" in Bayreuth

15 Motorradfahrer wegen Spazierfahrt angezeigt

Über die Feiertage führte die Polizei Oberfranken rund 9000 Kontrollen durch. Dabei wurden rund 800 Verstöße gegen die aktuellen Ausgangsbeschränkungen aufgrund des Coronavirus festgestellt. In Bayreuth musste eine Corona-Party aufgelöst werden. Das berichtet die Polizei.

Schönes Wetter lockt Motorradfahrer raus: 15 Anzeigen der Polizei

Zwischen Karfreitag (10. April), 6 Uhr, und Ostermontag (13. April), 6 Uhr, führten die Polizisten in Oberfranken die Kontrollen durch. Das schöne Wetter am Ostersonntag verleitete einige Motorradfahrer dazu, gegen die aktuelle Beschränkung zu verstoßen. Die Polizei Pegnitz zeigte 15 Kradfahrer an, die eine „Spazierfahrt“ machten.

"Herausragend" war auch die Auflösung einer "Corona-Geburtstagsparty" am frühen Sonntagmorgen in Bayreuth, bei der ein Richter "den Gewahrsam des Gastgebers" bis zum 19. April 2020 verlängerte, wie die Polizei mitteilte.

Ausflugsregionen bleiben von Besucherströmen verschont

In den Ausflugsregionen - wie zum Beispiel der Fränkischen Schweiz, dem Fichtelgebirge oder dem Frankenwald - blieben die Besucherströme laut Polizei "erfreulicherweise" aus. Die zuständigen Dienststellen stellten fest, dass die Naherholungsgebiete in der Mehrzahl von der einheimischen Bevölkerung besucht worden waren. Auch den Verkehr auf den Straßen beschrieben die Polizisten als ruhig.

In der Region Bayreuth ist derweil ein zehnter Mensch in Verbindung mit einer Corona-Infektion ums Leben gekommen. Alle Informationen im Live-Ticker von inFranken.de.