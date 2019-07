Evakuierung am Sonntagabend (30.06.) in Bad Berneck im Landkreis Bayreuth: Ein Anwohner rief die Feuerwehr, weil er dachte, ein Felsbrocken habe sich gelöst. Daraufhin waren Feuerwehr, Polizei, Stadt und unterschiedliche Experten im Einsatz, wie Christian Hohlweg, Geschäftsleiter der Stadt Bad Berneck, gegenüber inFranken.de berichtet.

Sperrgebiet: Polizei muss Vorsichtsmaßnahmen treffen

Die Polizei musste den Gefahrenbereich absperren. Mehrere Häuser mussten evakuiert werden. Den Anwohnern wurde ein Hotel angeboten, allerdings kamen alle bei Verwandten unter.

Der mehrere Tonnen schwere Felsbrocken sei "2017 das letzte Mal ausreichend gesichert worden", so Hohlweg. Seitdem habe es keine Veränderung gegeben. "Selbst wenn kleinere Steine runterfallen, gibt es da immer noch den Fangschutzzaun, der den Bereich absichert." Am Samstagmittag raste ein Motorradfahrer eine Böschung bei Bad Berneck runter und zog sich mehrere Brüche zu.

Geologe schätzt die Lage ein: Keine Veränderungen am Felsen

Am Sonntag war die Firma, die damals für die Sicherung zuständig war, nicht zu erreichen. Am Montag (01.07.) kam ein Geologe, um die Lage zu beurteilen. Das Ergebnis: Alles ist sicher, es gab keine Veränderungen am Felsen. Die Sperrzone sowie die Evakuierung wurden aufgehoben. Die Anwohner konnten in ihre Häuser zurückkehren.