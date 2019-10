Protest: Warum am Dienstag 500 Traktoren nach Bayreuth rollen

Die Bewegung "Land schafft Verbindung" hat bereits bundesweit auf sich aufmerksam gemacht - in Oberfranken gibt es ein 15-köpfiges Organisationsteam, für das der Landwirt Andreas Wolfrum aus Gattendorf (Landkreis Hof) spricht.

Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte er, dass er von rund 500 Teilnehmern aus den Landkreisen Coburg, Hof, Kronach, Kulmbach und Lichtenfels sowie Teilen der Oberpfalz ausgehe, die am Dienstag (22. Oktober) auf ihrem Traktor nach Bayreuth fahren und ab etwa 11 Uhr ihr Ziel, die Tierzuchtklause auf ihrem Weg durch die Stadt erreichen.