Update 16.06 Uhr: Mehrere Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Aktuell läuft ein großer Feuerwehreinsatz in Oberfranken, teilt die Polizei inFranken.de mit. In einem Mehrfamilienhaus in Speichersdorf-Kirchenlaibach (Kreis Bayreuth) brennt es. Mehrere Feuerwehren sind vor Ort. Laut ersten Informationen der Polizei gibt es mehrere Verletzte. Die Einsatzkräfte waren gegen 15 Uhr alarmiert worden.

Erstmeldung: Wohnungsbrand in Speichersdorf-Kirchenlaibach

Am Montagnachmittag (6. Januar) kämpft die Feuerwehr in Speichersdorf-Kirchenlaibach (Kreis Bayreuth) gegen einen Brand in einer Wohnung in der Kreuzstraße, berichtet die Polizei in einer Erstmeldung. Der Einsatz ist in vollem Gange.

