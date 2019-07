Einwohner von Ramsenthal, Bremermühle, Heinersgrund und Hauenreuth (Gemeinde Bindlach) sollten ab sofort ihr Leitungswasser abkochen. Das teilt die Gemeinde Bindlach (Oberfranken) mit.

"Im Rahmen einer Überprüfung des Trinkwassers in der Wasserversorgung Bindlach ist eine Belastung des Trinkwassers mit coliformen Bakterien festgestellt worden", so die Gemeinde. In den anderen Ortsteilen Bindlachs könne das Wasser auch ohne Abkochen verwendet werden.

Die Gemeinde werde die Bürger informieren, sobald die Trinkwasserqualität wieder hergestellt ist. Für Rückfragen ist die Gemeindeverwaltung unter folgender Telefonnummer zu erreichen: 09208/664-0.