Pegnitz vor 42 Minuten

Nötigung

Autobahn-Raser macht fränkische Polizei fassungslos: "Porsche fährt wie der Teufel"

Die Polizei fahndet nach dem Fahrer eines brandneuen Porsches. Der Unbekannte hatte sich am Freitagnachmittag auf der A9 zwischen Pegnitz und Bayreuth extrem rücksichtslos verhalten. Die Polizei fasst es in der Mitteilung so zusammen: "Porsche fährt wie der Teufel".