Entlaufener Kater in Fränkischer Schweiz - wundersames Wiedersehen nach fast einem Jahr: Es ist eine unglaubliche Geschichte, von der die Tierrettung Bayreuth berichtet.

Fast ein Jahr nach seinem Verschwinden an der A9 kann ein Herrchen seinen geliebten Kater wieder in die Arme schließen. Mimo wartete rund zehn Monate an der Raststätte Fränkische Schweiz/Pegnitz Ost auf die Rückkehr seines Besitzers. Vor kurzem hatte erst ein Kater aus dem Tierheim Hersbruck gezeigt, wie treu Katzen sein können. Er suchte wochenlang nach seinem toten Frauchen.

Kater büxt an Raststätte in Fränkischer Schweiz aus

Mimo stammt von Lindau am Bodensee. Das dortige Tierheim vermittelte ihn an sein Herrchen am Genfer See. Im Juli 2019 waren er und seine Besitzer auf der A9 auf dem Weg nach Berlin. Bei einem Stopp an der Raststätte in der Fränkischen Schweiz dann der Schock: Mimo war spurlos aus dem Auto verschwunden.

Immer wieder fuhren die verzweifelten Besitzer in den folgenden Monaten zurück an die Raststätte, riefen bei örtlichen Tierärzten an, hingen Plakate auf und befragten Mitarbeiter vor Ort - ohne Erfolg.

Womit niemand rechnete: Mimo wartete in diesen Monaten an der Raststätte in der Fränkischen Schweiz. Er wurde oft gesehen und gefüttert, vielleicht war er auch mal in den umliegenden Ortschaften unterwegs - aber nie brachte jemand den Kater mit der Suchaktion in Verbindung. Erst durch eine aufmerksame Helferin kam der Stein ins Rollen.

Frau aus Leipzig kontaktiert Tierrettung Bayreuth

Der Frau aus Leipzig fiel der Kater auf. Sie fotografierte ihn und stellte aufgrund seiner Tätowierung am Ohr eigene Nachforschungen an - und rettete Mimo so aus seiner Einsamkeit.

Die Helferin informierte nach ihrer Recherche die Tierrettung Bayreuth. Am 4. Mai konnte der Kater mithilfe von ausgelegtem Futter und einigen Helfern von der Tierrettung eingefangen werden.

Einige Telefonate später klärte sich die aufregende und traurige Geschichte von Mimo auf: Er gehört eigentlich in die Schweiz.

Als Kater sein Herrchen am Telefon hört, miaut er herzzerreißend

Der Kater kam nach seiner Rettung in die Obhut der Tierrettung Bayreuth und wurde dort ärztlich betreut. Er ist gesund, lieb und sehr anhänglich.

Die Mitarbeiter benachrichtigten die Besitzer - und schon am Telefon war die Wiedersehensfreude groß: Laut der Tierrettung fing Mimo sofort an, herzzerreißend zu miauen, als er die Stimme seines Herrchens über den Telefonlautsprecher hörte.

Und auch sein Herrchen konnte sein Glück kaum fassen und war sofort bereit loszufahren, um Mimo abzuholen - doch das war zunächst nicht möglich.

Corona verhindert zuerst Wiedersehen

Leider ist in der Schweiz eine Ein- und Ausreise aufgrund des Coronavirus derzeit nicht möglich. Auch Mimo durfte nicht ohne Weiteres über die Grenze gebracht werden. Die Heimreise von Mimo musste also erst von den Behörden geklärt und organisiert werden - mit Erfolg.

Es fand sich ein tierlieber Helfer, der beruflich unterwegs war und sich bereit erklärte, Mimo von Bayreuth nach Zürich mitzunehmen. Am Sonntagabend (10. Mai 2020) wurde der Kater von der Tierrettung Bayreuth an den Fahrer übergeben. Sein Herrchen holte Mimo in Zürich ab - am Montag (11. Mai 2020) sind beide glücklich zu Hause angekommen. Mimos lange Reise ist vorbei.