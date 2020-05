A9 Richtung Nürnberg: Nächste Woche Umleitungen wegen Bauarbeiten

Wegen des stark beschädigten Fahrbahnbelags auf der A9 kommt es zu Bauarbeiten. Auf der Autobahn 9 in Fahrtrichtung Nürnberg muss der Belag teilweise erneuert werden, meldet die Autobahndirektion Nordbayern. Es kann zu Behinderungen kommen.

In der Nacht von Mittwoch, 6. Mai, ab 19 Uhr bis Donnerstagmorgen, 7. Mai, um circa 6 Uhr, sollen die Bauarbeiten an der Anschlussstelle Bildlacher Berg stattfinden. Betroffen ist lediglich der Ausfahrtsast in Richtung Nürnberg - es ist also nur das Abfahren von der Autobahn nicht möglich.

Wie kommt man dann Richtung Nürnberg?

Die Autobahndirektion bittet alle Fahrer, an die benachbarten Anschlussstellen auszuweichen und die Umleitungen vor Ort zu beachten.