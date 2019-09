A9 bei Bayreuth: Ein Raser trieb am Donnerstagnachmittag (12.09.) auf der Autobahn sein Unwesen. Der BMW-Fahrer drängelte, nötigte andere Verkehrsteilnehmer, überholte rechts und überschritt die Höchstgeschwindigkeit um über 70 km/h. Das berichtet die Polizei.

Bayreuth/A9: Drängeln, Nötigung und Raserei: BMW-Fahrer fährt bis auf fünf Meter auf

Der Fahrer des dunklen BMW M4 aus München überholte am Donnerstagnachmittag (12.09.2019) eine Videostreife der Verkehrspolizei Bayreuth. Dabei überschritt er deutlich das Tempolimit. Die Polizisten fuhren ihm nach. Dabei zeichneten die Beamten auf, wie der 29-Jährige die Höchstgeschwindigkeit von 130 um mehr als 70 km/h überschritt. Außerdem nötigte er andere Verkehrsteilnehmer durch Auffahren auf weniger als 5 Meter. Er überholte mehrere Fahrzeuge rechts. Außerdem überfiel am Montag (09.09.) ein noch Unbekannter eine Tankstelle in Bayreuth.

Dichter Verkehr bremst Raser aus - BMW-Fahrer macht keine Angaben zum Fahrverhalten

Durch den dichten Verkehr wurde der Raser in der Einhausung Laineck ausgebremst, sodass die Polizeistreife ihn anhalten und kontrollieren konnte. Zu seiner Fahrweise wollte sich der BMW-Fahrer nicht äußern. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0921/506-2330 zu melden.