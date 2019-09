A9 bei Bayreuth: Autofahrer (23) gerät ins Schleudern und kracht in Fahrzeug von 68-Jähriger

Am späten Sonntagnachmittag (08.09.2019) ereignete sich auf der A9 bei Bayreuth in Fahrtrichtung Norden ein Verkehrsunfall mit drei Beteiligten, berichtet die Polizei.

Autofahrer muss abbremsen und kracht in Autofahrerin

Kurz vor 17 Uhr wechselte ein 25-jähriger Bayreuther zwischen dem Parkplatz Sophienberg und der Anschlussstelle Bayreuth Süd mit seinem VW von der mittleren auf die linke Spur. Dort übersah er auf gerader Strecke den schnelleren BMW eines 23-jährigen Mannes. Dieser musste stark abbremsen, kam ins Schleudern und krachte sodann auf der mittleren Spur noch in den Skoda einer 68-jährigen Frau.

Frau wird leicht verletzt

Der Skoda blieb in Folge nicht mehr fahrbereit auf dem linken Fahrstreifen liegen und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Skoda-Fahrerin wurde leicht verletzt. Sie wurde zur Abklärung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die weiteren Beteiligten blieben unverletzt.

Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Der VW-Fahrer wurde als Unfallverursacher wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr angezeigt.

