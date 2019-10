A9 bei Bayreuth: 36-Jähriger versteckt Marihuana vor Polizei - zwischen Würsten

Bayreuth: Mann versteckt Marihuana zwischen Würsten: Fahnder der Verkehrspolizei Bayreuth kontrollierten am Dienstagmittag (22. Oktober 2019) einen geparkten Kleinbus am Parkplatz Sophienberg in Richtung München. Das teilte die Polizei mit.

Der 36-jährige Beifahrer wollte gerade mit einem Rauchröhrchen Marihuana konsumieren, als er die Polizisten bemerkte. Schnell versteckte er das Röhrchen zwischen den Würsten, die neben ihm lagen. Dies entging jedoch den Blicken der Beamten nicht.

Zudem fanden sie noch in seinem Rucksack eine geringe Menge Marihuana. Das Rauschgift wurde sichergestellt und der Mann wegen des Betäubungsmittelverstoßes angezeigt.