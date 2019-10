Harsdorf vor 16 Stunden

Unfall

Schwerer Unfall auf A70: Mann fliegt durch Beifahrerscheibe

Auf der A70 in Richtung Bayreuth hat sich am Montag ein schwerer Unfall am Harsdorfer Berg ereignet. Ein 50-Jähriger ist mit seinem Auto ungebremst in das Heck eines Lastwagens gefahren und wurde aus seinem Fahrzeug katapultiert.