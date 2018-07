73-Jähriger aus Bayreuth vermisst - Polizei sucht nach Zeugen

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:



Der Vermisste Waldemar Klatt wohnt laut Polizeibericht im "Paritätischen Pflegeheim" in der Heinrich-Fickenscher-Str. 1 und wurde durch das Pflegepersonal das letzte Mal gegen 15.00 Uhr gesehen. Herr Klatt ist auf Medikamente angewiesen, die er dringend benötigt. Aufgrund familiärer Beziehungen in den Hofer Raum, könnte er auch mit der Bahn, Bus oder einem Taxi in Richtung Hof gefahren sein.- ca. 180 cm groß- kräftige Figur- grau melierter Haarkranz- VollbartZur Bekleidung ist leider nichts bekannt.Um Öffentlichkeitsfahndung wird gebeten. Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten bitte an die PI Bayreuth-Stadt unter der Rufnummer 0921/506-2130.