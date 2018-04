7 Cafés in Bayreuth für eine kleine Auszeit

1. Café mit individuellen Charme: Heimathafen in Bayreuth



Cafés sind Orte zum Freunde treffen, zum Schlemmen, zum Tratschen - kurzum: Cafés sind Orte zum Wohlfühlen. Wir stellen 7 Cafés in Bayreuth vor, die man sich nicht entgehen lassen sollte.Täglich frisch gebackene Cupcakes, Kuchen und Fairtrade-Kaffee - das hat der Heimathafen seinen Besuchern unter anderem zu bieten. Wer es lieber deftig mag, sollte eines der Paninis probieren. Durch die individuelle Einrichtung erhält jeder Sitzplatz seinen eigenen Charme.Kanzleistraße 2Dienstag - Donnerstag: 12 - 24 UhrFreitag und Samstag: 12 - 1 UhrSonntags und feiertags: 14 - 23 UhrDurch die mediterrane Inneneinrichtung des Rossis fühlt man sich, als säße man direkt in Italien. Bei gutem Wetter kann man an einem der zahlreichen Tische im Freien direkt auf dem Marktplatz sitzen. Jeden Sonntag gibt es ab 9 Uhr ein Frühstücksbuffet.Maximilianstraße 48Montag - Samstag: 8 - 20 Uhrsonn- und feiertags: 9 - 20 UhrDas Café Florian ist Café, Restaurant und Bar in einem. Man kann hier frühstücken, bei einem der zahlreichen Lunch-Angebote seine Mittagspause verbringen, oder abends mit Freunden bei Cocktails, Bier und Wein zusammen sitzen.Badstraße 13Montag: 9-23 UhrDienstag: geschlossenMittwoch: 9 - 23 UhrDonnerstag: 9 - 0 UhrFreitag und Samstag: 9 - 1 UhrSonntag: 9 - 22 UhrNachhaltigkeit wird in dem vegetarischen Café mit Vintage-Look groß geschrieben: Die Lebensmittel werden nach eigener Aussage aus Betrieben mit strengen Öko-Richtlinien bezogen. Außerdem werden regionale und saisonale Zutaten bevorzugt. Am Wochenende gibt es ein vegetarisches Brunch-Buffet.Sophienstraße 16Montag - Freitag: 8 - 1 UhrSamstag und Sonntag: 9 - 1 UhrIm Café Louis kommt mediterranes Ambiente auf. Frühstück gibt es hier ab 4,90 Euro, genauso gut kann man hier auch verschiedene Salate und Hauptspeisen wie Pizza und Pasta erhalten.Ludwigstraße 1Montag - Samstag: 9 - 2 UhrSonntag: RuhetagIm Café Schnittchen ist der Name Programm: Seit 2006 gibt es hier Schnittchen mit hausgemachten Aufstrichen aller Art. Auf Wunsch werden auch individuelle Schnittchenkreationen nach persönlichem Geschmack zubereitet. Abgesehen davon gibt es hier aber auch Kuchen, Salate, Hausmannskost und kleine Auswahl an Pasta.Bahnhofstraße 15Montag - Freitag: 7.30 - 18 UhrSamstag: RuhetagSonntag: 9.30 - 18 UhrWie der Name schon vermuten lässt, ist die Tortenschmiede vor allem für seine spektakulären Torten bekannt. Die Bio-Espressobohnen, die hier für Kaffeeprodukte verwendet werden, stammen nach eigenen Angaben aus einer mittelfränkischen Rösterei in der Nähe von Nürnberg.Für besondere Anlässe und Festlichkeiten kann man sich hier außerdem individuelle Torten backen lassen.Ludwigstraße 10Dienstag - Freitag: 12.30 - 18 UhrSamstag: 10 - 18 UhrSonntag: 12.30 - 18 Uhr