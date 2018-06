5 Radtouren durch Bayreuth und Umgebung

Radtouren im Landkreis Bayreuth



1. Für jeden Anlass die passende Strecke: der Radring Bayreuth



2. Fahrradtour mit malerischem Ausblick: die Rundtour Gesees



Radtouren in der Fränkischen Schweiz



3. Burgen-Radrunde durch die innere Fränkische Schweiz

4. Pottenstein-Rundtour: Dolomitsteilwände, Grotten und Höhlen



Radtour im Fichtelgebirge



5. Am Weißmain entlang ins Fichtelgebirge: von Neuenmarkt nach Bischofsgrün und zurück

Ob mit Freunden oder mit der Familie - eine Fahrrad-Tour durch die Region gehört für viele zu den absoluten Lieblings-Unternehmungen an sonnigen Wochenenden. Doch welche Strecken bieten sich für welchen Anlass an? Wir haben für euch eine Auswahl an Radtouren in Bayreuth, der Fränkischen Schweiz und dem Fichtelgebirge zusammengestellt.Um Bayreuth und Umgebung mit dem Rad zu entdecken, orientiert man sich am besten an den ausgeschilderten Wegen des Bayreuther Radrings. Der Radring wurde im Juni 2012 eingeweiht und ist über 100 Kilometer lang. Doch keine Angst, man muss keinesfalls die ganze Strecke auf sich nehmen. Stattdessen setzt sich der Radring aus einem inneren und einem äußeren Ring, sowie aus fünf optionalen Tourschleifen durch den Landkreis zusammen, die nach Lust und Laune abgefahren werden können. So kann man sich seine Fahrradtour ganz individuell für jeden Anlass zusammenstellen.Während der innere Ring (circa 16 Kilometer) einmal um Bayreuths Stadtkern herumführt und dabei etliche Sehenswürdigkeiten der Stadt abklappert, kann man auf dem äußeren Ring (etwa 49 Kilometer) und den Schleifen (jeweils 15 - 20 Kilometer) schöne Gegenden der Region entdecken.Eine Karte des Radrings kann man für 50 Cent an der Tourist-Information Bayreuth und im Landratsamt Bayreuth erhalten. Genauere Informationen und Wegbeschreibungen der einzelnen Strecken des Radrings gibt es außerdem hier Diese Radtour führt von Gesees aus bis an den Rand des Fichtelgebirges. Die Strecke hat zwar einige längere Anstiege. Die Anstrengungen werden dafür aber mit idyllischen Weitblicken auf die Region - zum Beispiel vom Sophienberg oder von Wasserkraut aus - belohnt.Die Perfekte Fahrrad-Tour, um an nur einem Tag viele der bekanntesten Burgen der inneren Fränkischen Schweiz zu erkunden. Die Rundtour startet und endet in Muggendorf. Zu sehen sind unter anderem Schloss Unteraufseß, Burg Waischenfeld, Burg Rabeneck, Burg Rabenstein und Schloss Greifenstein.Diese Tour durchs schöne Püttlachtal ist mit ihren 16 Kilometern nicht allzu lang. Zu sehen gibt es trotzdem einiges. Höhlen, Gipfel und verschiedene Kapellen laden dazu ein, das Fahrrad kurz stehen zu lassen, und einige der Sehenswürdigkeiten zu Fuß zu erkunden.Diese Tour startet in Neuenmarkt im Landkreis Kulmbach. Der Weg führt über Himmelkron und Bad Berneck nach Bischofsgrün am Fuße des Ochsenkopfes. Mal fährt man durch Felder, mal durch Waldgebiete. Weite Teile der Strecke verlaufen außerdem direkt am malerischen Flussufer des Weißen Mains. Anschließend fährt man die selbe Strecke wieder zurück nach Neuenmarkt.