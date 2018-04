Bamberg zaubert 2016: Die Zauberfreunde Bamberg laden zum Lachen und Staunen ein

Kurzinformation zu den Künstlern



Die Zauberfreunde Bamberg sind ein Kreis zauberbegeisterter Profis und Amateure, die sich als Ortszirkel des Magischen Zirkels von Deutschland in der Domstadt zusammengefunden haben. Sie bescheren ihrem Publikum immer wieder unterhaltsame Einblicke in die Welt der Illusionen und scheinbaren Wunder.Seit vielen Jahren sind sie jetzt schon bei "Bamberg zaubert" vertreten und laden auch in diesem Jahr zum Lachen und Staunen ein. Die Show der Zauberfreunde ist stets getreu dem Motto "Zauberei pur - rund um die Uhr".Magischer Zirkel - Zauberfreunde BambergDeutschlandZauberei