"Bamberg zaubert": Wir suchen Ihr schönstes Festival-Bild

Fotowettbewerb zu Bamberg zaubert





So können Sie am Wettbewerb teilnehmen



Teilnahme per Mail:

Teilnahme via inFrankenPix

Teilnahme via Facebook:

"Bamberg zaubert" wieder: Zum 18. Internationalen Straßen- und Varietéfestival Bamberg zaubert vom 15. Juli bis zum 17. Juli 2016 verwandelt sich die Bamberger Innenstadt in eine Welt voller Magie. Zu dem Kleinkunst-Festival werden mehr als 200.000 Besucher und über 120 Künstler aus 14 verschiedenen Nationen erwartet.Passend zum Bamberg zaubert-Festival sucht InFranken.de Ihr bestes, schönstes oder spektakulärstes Bild rund ums Festival! Zu gewinnen gibt es 20 x Reise-Gutscheine von der Deutschen Bahn über jeweils 10 Euro.Es gibt mehrere Möglichkeiten, um an dem Fotowettbewerb teilzunehmen.Schicken Sie Ihr Bild einfach per Mail mit dem Betreff "Bamberg zaubert" an die Adresse leserreporter@infranken.de - bitte schreiben Sie zusätzlich ihren Namen und ihre Anschrift in die Email.: Laden Sie Ihr Bild in unserer Foto-App inFrankenPix in der Kategorie "Bamberg zaubert" hoch. Noch kein inFrankenPix-Nutzer? Dann lesen Sie hier alles Wichtige zur App. Besuchen Sie die Facebookseite von inFranken.de und klicken Sie in der Navigation auf den Reiter Fotowettbewerb "Bamberg zaubert - Fotowettbewerb". Hier werden Sie Schritt für Schritt durch die Teilnahme am Wettbewerb geführt. Auf Mobilgeräten ist die Teilnahme unter folgendem Link möglich Die Gutscheine werden unter allen Teilnehmern verlost und die Gewinner per Mail benachrichtigt. Außerdem werden einige Einsendungen in der Dienstagsausgabe (19. Juli 2016) des Fränkischen Tags veröffentlicht. Mit der Teilnahme am Fotowettbewerb stimmen Sie einer etwaigen Veröffentlichung ihrer Bilder im Fränkischen Tag und auf inFranken.de zu.