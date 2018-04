Bamberg zaubert 2016: Alle Infos zum magischen Wochenende

Bamberg zaubert 2016: Das Programm



Akrobaten, Clowns, Feuertänzer und Magier: Vom 15. bis 17. Juli 2016 verwandelt sich die Bamberger Innenstadt wieder in eine Bühne für Künstler aus der ganzen Welt. Drei Tage lang können Besucher sich auf 25 Auftrittsflächen von über 120 Künstler mit 500 Programmpunkten verzaubern lassen. Auch bei dem 18. Internationalen Straßen- und Varietéfestival in Bamberg ist der Eintritt frei. Was Sie an diesem Wochenende in Bamberg erwartet, erfahren Sie hier.Eröffnet wird das Festival amum 17 Uhr mit der Künstlerparade durch die Innenstadt. Musikalisch wird Bamberg zaubert 2016 von dem Singer-Songwriter Michael Lane auf der Max-Platz-Bühne eingeleitet. Anschließend können bis Mitternacht Jongleure, Straßenkünstler und Zauberer bei ihren Shows bewundert werden. Musik zum Tanzen liefern ab 19 Uhr Big Sound Jack im Innenhof von Schloss Geyerswörth. Um 21 Uhr beginnt, wie auch an den beiden darauf folgenden Abenden, auf der Bühne auf dem Maxplatz die "Magische Nacht".Amverzaubern die Künstler aus verschiedensten Genres von 11 Uhr bis 24 Uhr Bambergs Innenstadt. Um 12 Uhr zeigen Nachwuchskünstler auf dem Maxplatz ihr Können. Während auf dem Maxplatz Wednesday Project um 19 Uhr das Publikum mit verschiedensten Stücken aus dem Classic-Rock-Bereich begeistern, interpretiert das Dou Band Old Songs von Beatles, Stones, Bee Gees und vielen mehr im Innenhof des Schlosses Geyerswörth auf ihre ganz eigene Weise.Ambeginnen die Shows, die sich auf die gesamte Innenstadt verteilen, um 12 Uhr. Um 13 Uhr liefert die Band TriPles auf dem Maxplatz die musikalische Untermalung zum magischen Frühshoppen, anschließend wird dort ab 15 Uhr im Rahmen des Kindernachmittags Unterhaltung für die jungen Besucher geboten. Um 17.30 Uhr rocken Bobbin'B den Maxplatz.Bevor die Künstler von Bamberg zaubert 2016 um 22.30 Uhr ihre Koffer packen, findet um 19.30 Uhr die Siegerehrung des Publikumspreises des Fränkischen Tags und um 20 Uhr die Hypnoseshow von Zyculus - dem künstlerischen Leiter von Bamberg zaubert - statt, beides auf der Maxplatz-Bühne.120 Künstler aus 14 verschiedenen Nationen verwandeln an dem Wochenende die Weltkulturerbestadt in eine bunte Erlebniswelt. Stelzenläufer, Zauberer, Feuertänzer, Ballon-Künstler, Akrobaten, Jongleure, Clowns, Pantomime-Künstler, Puppenspieler, Varieté-Künstler und Komödianten sind auf dem Kleinkunst-Festival zu Besuch. Fast alle Künstler treten an allen drei Festival-Tagen von Bamberg zaubert auf. Alle Künstler im Überblick finden Sie auch bei den Künstlerprofilen Die Auftrittspläne gibt es zusammen mit vielen anderen Informationen in einem Programmheft. Dieses kann für 2,50 Euro während Bamberg zaubert 2016 auf dem Festivalgelände gekauft werden, zum Beispiel an dem Infostand auf dem Maxplatz.- Maxplatz- Franz-Ludwig-Straße- Gabelmann, Grüner Markt- Lange Straße/ Ecke Habergasse- Geyerswörthplatz- Geyerswörthplatz- Katzenberg- Außtraße- Grüner Markt- Grüner MarktWie in den vergangenen Jahren wird auch 2016 wieder der FT-Publikumspreis verliehen. Dafür können die Besucher über ihre favorisierten Künstler in drei verschiedenen Kategorien abstimmen. Diese sind: "Zauberei, Magie & Clownerie sowie Ballonperformance", "Akrobatik, Jonglage & Streetperformance" und "Licht- & Feuershows, Bühnenshows sowie Walkacts".Abgestimmt werden kann entweder online oder mit Coupons, die es am Stadtmarketing-Stand auf dem Marktplatz und am Stand des Fränkischen Tags auf dem Grünen Markt gibt. Die Stimmzettel können am Freitag (18 Uhr bis 24 Uhr) auf dem Maxplatz, Samstag (11 Uhr bis 23 Uhr) und Sonntag (13 Uhr bis 18 Uhr) am Grünen Markt abgegeben werden. Unter den abgegebenen Stimmzetteln werden verschiedene Preise - wie zum Beispiel Bayern-Tickets, Eintrittskarten in Erlebnisparks oder für den Zoo - verlost.Die Verleihung des FT-Publikumspreises findet am Sonntag um 19.30 Uhr auf der Max-Platz-Bühne statt. Je Kategorie können die Künstler eine Glasskulptur und 300 Euro gewinnen.InFranken.de sucht außerdem ihr bestes, schönstes oder spektakulärstes Bild rund um Bamberg zaubert. Wie Sie am Fotowettbewerb teilnehmen können und was es zu gewinnen gibt, lesen Sie hier. Wer mit der Bahn anreist, erreicht das Festivalgelände in der Innenstadt entweder in zehn Minuten zu Fuß oder nimmt einen der öffentlichen Stadtbusse bis zum ZOB.Parkmöglichkeiten in der Innenstadt gibt es im Parkhaus Zentrum-Süd in der Schützenstraße, in der City-Altstadt-Tiefgarage in der Geyerswörthstraße oder in der Tiefgarage Zentrum Nord am Georgendamm.Die Stadt Bamberg empfiehlt allen mit dem Auto anreisenden Besuchern, die Park and Ride-Anlagen am Heinrichsdamm oder in der Kronacher Straße zu nutzen. Von dort erreicht man das Festivalgelände mit Shuttlebussen.Alle Artikel, Bilder und das Programm zu Bamberg zaubert finden Sie auch auf zaubern.infranken.de