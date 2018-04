Zweite Baustelle Lange Straße Bamberg: Fußgänger kapern den Not-Radweg

Soll

Die Reaktion von Stadtsprecherin Ulrike Siebenhaar kommt direkt: "Mit dieser Baustelle sind wir seit einer Woche dauerbeschäftigt." Und: "Wir sind am Nachbessern, die Beschilderung wird optimiert." Straßenverkehrsrechtlich sei alles korrekt geregelt, doch auch Siebenhaar stellt fest: Die Umleitung von Fußgängern und Radfahrern um das Baufeld in der Langen Straße 22 und 24 funktioniert nicht.Es ist überhaupt eine Sondersituation auf einer der wichtigsten Strecken des innerstädtischen Rings: In der Langen Straße sorgen zeitgleich zwei Großbaustellen für extrem beengte Platzverhältnisse. In Blickrichtung "Am Kranen" lässt die Sparkasse das "Quartier an den Stadtmauern" in die Höhe wachsen.Wenige Meter weiter vorne, auf der anderen Straßenseite, saniert die Mediengruppe Oberfranken die Anwesen mit den Hausnummern 22 und 24. Dort wird derzeit ein mobiler Kran aufgebaut. Die Baustellenumleitung für Fußgänger und Radfahrer soll hier jedoch anders verlaufen als am "Quartier"., weil das bisher nicht klappt.Die Idee ist eigentlich folgende: Wer stadtauswärts in Richtung Schönleinsplatz unterwegs ist, darf als Radfahrer den Not-Radweg benutzen. Dieser führt eng an der Baustellenwand vorbei und ist mit Warnbaken von der Fahrbahn abgetrennt.Fußgänger dagegen sollen die Straßenseite wechseln und auf der anderen Seite bei den beiden Cafés weiterlaufen - nur tun sie das nicht. So kommt es durchaus zu kritischen Situationen, wenn etwa Fußgänger Radfahrer beschimpfen, die eigentlich rechtmäßig auf dem Not-Radweg unterwegs sind. Andererseits sind manche Radler auf der Umleitungsstrecke so schnell unterwegs, dass die verirrten Fußgänger zusammenzucken.Und schließlich ist da noch jene Situation, die Stadtsprecherin Ulrike Siebenhaar besonders Sorgen macht: "Manche Radfahrer fahren sogar neben den Warnbaken auf der Fahrbahn - gegen die Einbahnstraße. Dabei ist dort doch eh schon kein Platz!" Was passiert, wenn in so einem Moment ein Stadtbus entgegenkommt, will sich die Stadtsprecherin nicht ausmalen.Immerhin: "Auch, wenn mal geschimpft wird - die Bamberger passen aufeinander auf." Ausreizen will die Stadt, die für die Verkehrsregelung verantwortlich ist, diesen Umstand jedoch nicht und zügig durch andere Schilder Klarheit schaffen. Das wichtigste dürfte sein: "Fußgänger Straßenseite wechseln" und zwar ausgeschrieben, denn in Bildsprache existiert es bereits, wird aber offenbar nicht verstanden.Der Seitenwechsel soll erleichtert werden, indem auf der gegenüberliegenden Straßenseite kleine Rampen angebracht werden. Damit soll für Rollstuhlfahrer oder Eltern mit Kinderwagen der Weg besser zu bewältigen sein.Übrigens: Das blaue "Radweg"-Schild steht auch wieder da. Das hatte am zweiten Tag der Baustelleneinrichtung gleich mal jemand geklaut und damit für noch mehr Unsicherheit gesorgt.Ein weiterer Punkt ist die Situation der Geschäftsleute in der Langen Straße. Dazu fanden und finden laut Siebenhaar Gespräche statt.